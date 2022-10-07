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41-летний Хоакин прокомментировал победу «Бетиса» над «Ромой» в Лиге Европы

Футболист пожаловался, что возраст начинает сказываться на его состоянии.
07 октября 2022 10:24
автор: Александр Шульгин

41-летний полузащитник «Бетиса» Хоакин прокомментировал победу своей команды над итальянской «Ромой» в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Мне 41 год, и мне нелегко соревноваться на таком уровне и против такой великой команды, как «Рома». Я очень счастлив, потому что мы набрали три очень важных очка. Даже после 0:1 в первом тайме мы оставались уверенными и сумели победить», - приводит слова футболиста пресс-служба УЕФА.

Напомним, «Бетис» дома обыграл соперника со счетом 2:1 и с девятью очками продолжает уверенно лидировать в турнирной таблице группы С.

источник: UEFA (УЕФА)
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