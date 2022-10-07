Хаби Алонсо заявил, что готов к самостоятельной тренерской работе в «Байере»

Новый главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо выразил уверенность в том, что он уже готов к полноценной тренерской работе.

«Однажды я начал обучение на тренера. Теперь я сделал этот шаг, потому что мне кажется, что он правильный. Я чувствую, что готов стать главным тренером «Байера». Дал понять людям в клубе, что очень мотивирован», - приводит слова специалиста немецкая пресса.

Напомним, руководство клуба приняло решение отправить Сеоане в отставку после поражения команды в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов от «Порту» (0:2).

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» занимает предпоследнее, 17-е место.

Будучи футболистом Алонсо трижды выигрывал чемпионат Германии в составе мюнхенской «Баварии», дважды Лигу чемпионов (с «Миланом» и «Реалом»), а также становился двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.