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ЭСК РФС вынесла вердикт по решениям Сухого в матче «Крылья Советов» - «Краснодар»

Арбитр принял два верных решения и допустил две ошибки.
07 октября 2022 11:34
автор: Александр Шульгин

ЭСК РФС разобрала спорные решения главного арбитра Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Краснодар».

По мнению экспертов, рефери абсолютно верно не удалил футболиста гостей Кайо на 51-й минуте встречи и не назначил пенальти в ворота гостей тремя минутами позже.

В то же время он обязан был удалять краснодарского легионера за три минуты до конца основного времени, а также засчитывать мяч в ворота «Краснодара» на 81-й минуте.

Напомним, встреча завершилась вничью 0:0.

источник: РФС
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Арбитр принял два верных решения и допустил две ошибки.
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