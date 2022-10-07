ЭСК РФС вынесла вердикт по решениям Сухого в матче «Крылья Советов» - «Краснодар»

ЭСК РФС разобрала спорные решения главного арбитра Алексея Сухого в матче 11-го тура РПЛ «Крылья Советов» - «Краснодар».

По мнению экспертов, рефери абсолютно верно не удалил футболиста гостей Кайо на 51-й минуте встречи и не назначил пенальти в ворота гостей тремя минутами позже.

В то же время он обязан был удалять краснодарского легионера за три минуты до конца основного времени, а также засчитывать мяч в ворота «Краснодара» на 81-й минуте.

Напомним, встреча завершилась вничью 0:0.