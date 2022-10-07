Клеман считает, что красная карточка не сыграла решающую роль в матче с «Трабзонспором»

Главный тренер «Монако» Филипп Клеман дал комментарий после победы своей команды над «Трабзонспором» (3:1) в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы.

«Не думаю, что мы можем сказать, что красная карточка сыграла решающую роль, потому что мы и без этого хорошо начали игру, задали хороший темп с желанием забить быстро», - приводит слова специалиста пресс-служба монегасков.

Напомним, что в составе победителей дубль оформил Виссам Бен Йедддер (14-я и 45+2-я минуты). Также один раз отличился Аксель Дисаси (55-я). Российский игрок монегасков Александр Головин провел на поле 73 минуты, но не записал себе в актив результативные действия. Турецкий клуб ответил забитым мячом в исполнении Анастасиоса Бакасетаса (72-я).

«Монако» с шестью очками поднялся на вторую позицию турнирной таблицы квартета H. «Трабзонспор» располагается на третьей строчке, имея в своем активе три очка.