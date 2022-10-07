«Галатасарай» ведет переговоры с Роналду

«Галатасарай» ведет переговоры с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает турецкая пресса.

По ее данным, «Галатасарай» был готов купить шестикратного обладателя «Золотого мяча» прошлым летом, но тот тогда искал команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

Теперь же, с учетом того, что Роналду получает мало игрового времени, он может согласится на переход уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Роналду провел 9 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.