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«Галатасарай» ведет переговоры с Роналду

Контакты ведутся с лета.
07 октября 2022 12:49
автор: Максим Скороходов

«Галатасарай» ведет переговоры с нападающим «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду, сообщает турецкая пресса.

По ее данным, «Галатасарай» был готов купить шестикратного обладателя «Золотого мяча» прошлым летом, но тот тогда искал команду, которая будет играть в Лиге чемпионов.

Теперь же, с учетом того, что Роналду получает мало игрового времени, он может согласится на переход уже в зимнее трансферное окно.

В текущем сезоне Роналду провел 9 матчей, забил один гол и отдал одну голевую передачу.

источник: «Советский спорт»
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