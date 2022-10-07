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Промес заявил, что помогает молодым футболистам «Спартака»

Вингер из Нидерландов вернулся в российскую команду в феврале 2021 года.
07 октября 2022 13:45
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Спартака» Квинси Промес высказался о своей роли в команде после возвращения.

«Я понимаю, что на моих плечах лежит огромная ответственность. Знаю, на что способен, и всегда верю в себя. Но когда я только вернулся, многие говорили: «Это уже не тот Промес, он изменился». Тогда я объяснял, что вся команда стала другой с момента моего первого прихода. Нужно было время привыкнуть, притереться. Мне часто говорят, что я лидер. Я стал старше, стараюсь помогать молодым. Эта роль меня устраивает. Я вернулся, чтобы «Спартак» снова оказался на вершине. Никогда не прятался от давления и критики», - сказал форвард «Спартака» клубной пресс-службе.

С момента возвращения Промеса «Спартак» завоевал один трофей - Кубок России: победив в финале «Динамо», Квинси стал автором решающего гола.

В текущем сезоне Промес принял участие в 15 матчах за «Спартак», в которых забил 12 мячей и отдал пять голевых передач. Красно-белые лидируют в своей группе ФОНБЕТ Кубка России и занимают четвертое место в РПЛ.

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