Скоулз считает, что Антони очень односторонний игрок

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Пол Скоулз раскритиковал вингера «красных дьяволов» Антони после матча третьего тура группового этапа Лиги Европы с «Омонией» (3:2).

«Выглядит так, что он очень односторонний игрок. Он всегда смещается в центр и либо пасует обратно крайнему защитнику, либо либо бьет. Ему нужно развиваться, есть ощущение», - приводит слова экс-игрока иностранная пресса.

В составе английского клуба отличились: дважды Маркус Рэшфорд (53-я и 84-я минуты) и Антони Марсьяль (63-я). Киприоты ответили забитыми мячами в исполнении Карима Ансарифарда (34-я) и Николаса Панайотиу (85-я)..

Таким образом, «МЮ» с шестью очками располагается на второй позиции турнирной таблицы квартета E. «Омония» находится на четвертой строчке, еще не набрав ни одного очка.