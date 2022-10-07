Дмитрий Селюк: В матче «Урал» - «Химки» будет ничья и обе забьют

- «Химки» оказались в трудном положении, но они стараются с Гогниевым выправить ситуацию.

У «Урала» тоже положение не завидное. Но приход Гончаренко должен сказаться положительно. Я уже говорил, что Гончаренко тренер не для топ-клубов, а вот «Урал» для него то, что надо. У «Урала» больше шансов на победу, но это будет игра за три очка – обе команды уже в зоне вылета. Поэтому скажу так: очень вероятна ничья. А для любителей ставок: обе забьют.

Матч «Урал» - «Химки» пройдет сегодня на «Екатеринбург Арене». Начало в 17.30.