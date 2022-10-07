Кавазашвили считает, что Казарцев будет работать так, чтобы «Спартак» не критиковал судейство

Экс-вратарь «Спартака» Анзор Кавазашвили не видит проблем в том, что на матч красно-белых против «Крыльев Советов» в 12-м туре РПЛ назначен арбитр Василий Казарцев.

Напомним, что данного судью в прошлом отстраняли за ошибки не в пользу «Спартака».

«Ничего страшного, ребята. Ни один судья себе не позволит, чтобы в его адрес со стороны могучего «Спартака» были жалобы, потому что «Спартак» — это мировой бренд. И их высказывания всегда отрицательно сказываются на имидже судьи. Так что не создавайте, ребята, ажиотаж вокруг этого дела. Всё будет нормально. Но если будет какая-то техническая ошибка у судьи, это не потому, что они готовы помочь команде «Крылья Советов». Это глупости. Ошибки бывают у всех», - приводит слова Кавазашвили «ВсеПроСпорт».

Добавим, что игра между «Спартаком» и «Крыльями Советов» состоится 9 октября в Москве. Матч начнется в 14:00.

Перед началом 12-го тура РПЛ красно-белые занимают четвертое место (22 очка), а клуб из Самары - одиннадцатое (11 очков).