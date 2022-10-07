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Дмитрий Селюк: «Зенит» выиграет Воронеже с форой минус 1

Сегодня стартует 12-й тур РПЛ. Футбольный агент Дмитрий Селюк дает прогноз на эту игру «Факел» - «Зенит». Суббота. Начало в 14.00.
07 октября 2022 14:18
автор: Юрий Волохов

- В Воронеже будет полный стадион, поддержка у «Факела» очень серьезная. Другое дело, что там закрыт аэропорт, «Зениту» опять придется добираться на перекладных. Игроки «Зенита» этого не любят, они привыкли к комфортным условиям.

Но класс футболистов «Зенита» значительно выше, а полный стадион им не даст расслабиться, только еще больше стимулирует. Поставил бы на победу «Зенита» с форой минус один.

Матч «Факел» - «Зенит» пройдет в субботу на Центральном стадионе профсоюзов. Начало в 14.00.

источник: «Советский спорт»
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