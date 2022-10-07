Клопп заявил, что в «Ливерпуль» отовсюду летит мусор

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился своими мыслями об игре команды.

«Нам нужна последовательность. Для последовательности мы должны защищаться от мусора, который летит в нас отовсюду. Позвольте мне сказать это. Меня не интересует краткосрочный диагноз: «Это было хорошо, это было плохо». Мы должны стать выдающимися», - приводит слова наставника британская пресса.

Напомним, в своем последнем матче в третьем туре группового этапа Лиги чемпионов «Ливерпуль» обыграл шотландский «Рейнджерс» со счетом 2:0.

В чемпионате АПЛ «красные» после семи игр с десятью очками занимают девятое место в турнирной таблице.