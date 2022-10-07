Дмитрий Селюк: «Динамо» как-то растеряло свой прошлогодний кураж

Футбольный агент Дмитрий Селюк поделился ожиданиями от центрального матча 12-го тура РПЛ между московскими ЦСКА и «Динамо».

«Будет напряженный матч, ЦСКА сейчас выглядит получше соперника. «Динамо» как-то растеряло свой прошлогодний кураж. Я смотрел игру с «Ахматом», хозяева полностью доминировали над динамовцами и заслуженно победили», - сказал Селюк «Советскому спорту».

Добавим, что матч ЦСКА - «Динамо» пройдет 8 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16:30 по московскому времени.