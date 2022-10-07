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«Реал» стал фаворитом в борьбе за Беллингема

За полузащитником дортмундской «Боруссии» началась настоящая охота.
07 октября 2022 16:10
автор: Александр Шульгин

Мадридский «Реал» стал фаворитом в борьбе за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема.

По информации британской прессы, «сливочные» готовы обогатить «шмелей» более чем на 100 миллионов евро. Это предложение перебивает варианты «Челси», «Ливерпуля» и «Баварии».

Добавим, что в текущем сезоне англичанин провел 12 матчей, в которых забил четыре мяча и сделал две голевые передачи.

Действующий контракт Джуда с клубом истекает 30 июня 2025 года. Трансферная стоимость игрока составляет 90 миллионов евро.

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