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Глушаков выйдет в стартовом составе «Химок» на матч с «Уралом»

Игра состоится 7 октября в 17:30 мск.
07 октября 2022 16:53
автор: Владислав Корегин

Стали известны стартовые составы «Урала» и «Химок» на матч 12-го тура чемпионата России.

Отметим, что очная встреча команд состоится в пятницу, 7 октября, в Екатеринбурге. Начало – в 17:30 мск. Главным арбитром игры был назначен Сергей Карасев.

«Урал»: Помазун, Бевеев, Эмерсон, Сиссе, Филипенко, Гогличидзе, Мишкич, Ранджелович, Газинский, Юшин, Каштанов.

«Химки»: Лантратов, Идову, Филин, Черный, Боженов, Глушаков, Гулиев, Зуев, Магомедов, Руденко, Долгов.

Добавим, что в данный момент «Урал» занимает предпоследнее, 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав семь очков. Подмосковный клуб находится одной строчкой выше (восемь очков).

источник: «Советский спорт»
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