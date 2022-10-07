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«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Аргентины Родригеса

Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.
07 октября 2022 18:00
автор: Владислав Корегин

Опорный полузащитник «Бетиса» Гвидо Родригес может продолжить свою карьеру в АПЛ. Об этом сообщает испанская пресса.

Отмечается, что 28-летнего аргентинца хочет подписать «Ливерпуль», рассчитывающий усилить свою среднюю линию в ближайшее трансферное окно. Также на игрока претендует «Эвертон». По информации источника, севильцы готовы отпустить своего футболиста за 30 миллионов евро.

Напомним, что Родригес выступает за «Бетис» с января 2020 года. Всего за команду он провел 109 матчей, забил шесть голов и отдал три результативных передачи. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной Аргентины полузащитник отыграл 25 встреч.

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