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Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить руководство и тренеров клуба

Прежде всего, болельщиков не устраивает качество футбола.
07 октября 2022 18:22
автор: Максим Скороходов

Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить руководство и тренерский штаб команды.

«В данный момент наша команда занимает 6 место в турнирной таблице Первой лиги, показывая при этом абсолютно серую и равнодушную игру, в ней не видно ни тренерской мысли, ни желания играть на победу в каждом матче. В то же время клуб имеет самый большой бюджет в лиге. Выступление в кубке закончилось поражением в первом же раунде от команды, которая идет на последнем месте в чемпионате. Леонид Слуцкий и футболисты его команды позволяют себе высказывания в адрес болельщиков, унижающие наше достоинство. Мы считаем, что ситуация, которая сложилась в клубе абсолютно не приемлема», - говорится в заявлении.

От второго места в первой лиге, дающего путевку в РПЛ, «Рубин» отделяет шесть очков. В ФОНБЕТ Кубке России казанская команда проиграла ульяновской «Волге» (1:2) в 1/32 финала.

Следующий матч «Рубин» проведет в гостях против «СКА-Хабаровск». Игра состоится 9 октября и начнется в 10:00 по московскому времени.

источник: «Советский спорт»
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Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить руководство и тренеров клуба
Прежде всего, болельщиков не устраивает качество футбола.
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