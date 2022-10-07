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«Урал» победил «Химки» и выбрался из зоны вылета

Матч 12-го тура РПЛ прошел в Екатеринбурге.
«Урал» победил «Химки» и выбрался из зоны вылета
07 октября 2022 19:23
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФК "Урал"

«Урал» в домашнем матче 12-го тура российской премьер-лиги победил «Химки» со счетом 2:1.

В составе команды Виктора Гончаренко забивали Алексей Каштанов (4-я минута) и Лазар Ранджелович (63). У гостей в компенсированное ко второму тайму время отличился Илья Кухарчук.

Таким образом, «шмели» набрали 10 очков и поднялись 12-е место, которое дает сохранить прописку в высшем дивизионе. «Химки», оставшись с 8 очками, опустились в зону прямого вылета на 15-е место.

В следующем туре «Урал» 14 октября сыграет на выезде с «Ростовом», «Химки» на следующий день примут «Факел».

РПЛ

12-й тур

«Урал» (Екатеринбург) - «Химки» (Химки) - 2:1 (1:0)

Голы: Каштанов, 4; Ранджелович, 63 - Кухарчук, 90+2

«Урал»: Помазун, Бевеев, Филипенко (Герасимов, 78), Иллой-Айет, Гогличидзе (Быковский, 46), Газинский, Сиссе, Мишкич, Юшин (Гаджимурадов, 68), Ранджелович (Влут, 68), Каштанов.

«Химки»: Лантратов, Филин, Черный, Идову (Главчич, 64), Глушаков (Кухарчук, 74), Гулиев, Магомедов, Боженов (Волков, 21), Зуев, Руденко (Ломовицкий, 64), Долгов (Гбане, 74).

Предупреждения: Филин, 49, Глушаков, 66.

источник: «Советский спорт»
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Матч 12-го тура РПЛ прошел в Екатеринбурге.
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