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Ни один клуб не заинтересован в покупке Криштиану Роналду в январе 2023 года

В текущем сезоне португалец нечасто отмечается результативными действиями.
07 октября 2022 20:12
автор: Александр Бойченко

Форвард «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду останется в стане «красных дьяволов» до лета 2023 года, так как к игроку пока не проявляет интерес никто из европейских топ-клубов.

Об этом информируют испанские СМИ.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно, которое открывается в январе. При этом наставник «МЮ» Эрик тен Хаг не станет препятствовать его уходу.

В нынешнем сезоне АПЛ 37-летний игрок провел шесть матчей, однако не смог отметиться результативными действиями. В Лиге Европы он принял участие в трех играх, заработав «1+1».

Текущий контракт с «манкунианцами» истекает летом 2023-го.

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