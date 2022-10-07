Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года по версии Forbes

Заработок француза составил 128 млн долларов.
07 октября 2022 20:21
автор: Максим Скороходов

Известный журнал Forbes составил рейтинг из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Возглавил его форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который заработает за 2022 год 128 млн долларов, из них 110 за свои прямые обязанности и 18 – за внефутбольную деятльность.

На втором месте оказался его одноклубник Лионель Месси, а на третьим - нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Полностью список Forbes выглядит следующим образом.

Список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 128 миллионов долларов (их них в футболе — 110 млн, вне футбола — 18)
2. Лионель Месси («ПСЖ») — 120 ( 65 + 55)
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 100 (40 + 60)
4. Неймар («ПСЖ») — 87 (55 + 32)
5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 (35 + 18)
6. Эрлин Холанн («Манчестер Сити») — 39 (35 + 4)
7. Роберт Левандовски («Барселона») — 35 (27 + 8)
8. Эден Азар («Реал») — 31 (27 + 4)
9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 30 (25 + 5)
10. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 29 (25 + 4)

Это интересно:
Стали известны результаты жеребьевки 5-го раунда Пути регионов ФОНБЕТ Кубка России
Матчи навылет пройдут 1-3 ноября.
07.10.2022 20:50
Футбол
автор: Максим Скороходов
Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года по версии Forbes
Заработок француза составил 128 млн долларов.
07.10.2022 20:21
Футбол
автор: Максим Скороходов
Ни один клуб не заинтересован в покупке Криштиану Роналду в январе 2023 года
В текущем сезоне португалец нечасто отмечается результативными действиями.
07.10.2022 20:12
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Урал» победил «Химки» и выбрался из зоны вылета
«Урал» победил «Химки» и выбрался из зоны вылета
Матч 12-го тура РПЛ прошел в Екатеринбурге.
07.10.2022 19:23
Футбол
автор: Максим Скороходов
Фанаты «Рубина» создали петицию с требованием уволить руководство и тренеров клуба
Прежде всего, болельщиков не устраивает качество футбола.
07.10.2022 18:22
Футбол
автор: Максим Скороходов
«Ливерпуль» заинтересован в приобретении полузащитника сборной Аргентины Родригеса
Трансферная стоимость игрока оценивается в 30 миллионов евро.
07.10.2022 18:06
Футбол
автор: Владислав Корегин
РПЛ объявила о переносе старта матча 15-го тура между «Оренбургом» и «Факелом»
Игра запланирована на 28 октября.
07.10.2022 17:43
Футбол
автор: Владислав Корегин
Глушаков выйдет в стартовом составе «Химок» на матч с «Уралом»
Игра состоится 7 октября в 17:30 мск.
07.10.2022 16:53
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Реал» стал фаворитом в борьбе за Беллингема
За полузащитником дортмундской «Боруссии» началась настоящая охота.
07.10.2022 16:10
Футбол
автор: Александр Шульгин
Дмитрий Селюк: «Динамо» как-то растеряло свой прошлогодний кураж
Несмотря на это агент ожидает, что бело-голубые дадут бой ЦСКА в 12-м туре РПЛ.
07.10.2022 15:44
Футбол
автор: Максим Скороходов
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика