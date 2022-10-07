Мбаппе стал самым высокооплачиваемым футболистом 2022 года по версии Forbes

Известный журнал Forbes составил рейтинг из десяти самых высокооплачиваемых футболистов мира.

Возглавил его форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе, который заработает за 2022 год 128 млн долларов, из них 110 за свои прямые обязанности и 18 – за внефутбольную деятльность.

На втором месте оказался его одноклубник Лионель Месси, а на третьим - нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду.

Полностью список Forbes выглядит следующим образом.

Список самых высокооплачиваемых футболистов по версии Forbes:

1. Килиан Мбаппе («ПСЖ») — 128 миллионов долларов (их них в футболе — 110 млн, вне футбола — 18)

2. Лионель Месси («ПСЖ») — 120 ( 65 + 55)

3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») — 100 (40 + 60)

4. Неймар («ПСЖ») — 87 (55 + 32)

5. Мохамед Салах («Ливерпуль») — 53 (35 + 18)

6. Эрлин Холанн («Манчестер Сити») — 39 (35 + 4)

7. Роберт Левандовски («Барселона») — 35 (27 + 8)

8. Эден Азар («Реал») — 31 (27 + 4)

9. Андрес Иньеста («Виссел Кобе») — 30 (25 + 5)

10. Кевин Де Брейне («Манчестер Сити») — 29 (25 + 4)