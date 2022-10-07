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Гогниев - о поражении «Уралу»: Второй тайм для «Химок» очень удачный

Подмосковная команда уступила со счетом 1:2.
07 октября 2022 23:14
автор: Александр Бойченко

Главный тренер «Химок» Спартак Гогниев прокомментировал поражение своей команды в матче 12-го тура РПЛ «Уралу» (1:2).

— Проиграли 2:1. Могли, конечно, в концовке подобрать очки. В принципе, второй тайм очень удачный. Первый тайм неудачный в связи с тем, что вышли в четыре защитника, попробовали удивить команду. Хотели сыграть агрессивно, но получилось так, что пропустили первый гол, и неудачно складывались момент за моментом. Во втором тайме по игре, если брать по моментам, как минимум, наиграли на один гол… Были моменты и у «Урала», значит, результат закономерный, - приводит слова Гогниева пресс-служба подмосковного клуба.

В составе команды Виктора Гончаренко забивали Алексей Каштанов (4-я минута) и Лазар Ранджелович (63). У гостей в компенсированное ко второму тайму время отличился Илья Кухарчук.

Таким образом, «шмели» набрали 10 очков и поднялись 12-е место, которое дает сохранить прописку в высшем дивизионе. «Химки», оставшись с 8 очками, опустились в зону прямого вылета на 15-е место.

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