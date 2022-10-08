В «Баварии» прокомментировали слухи об интересе к Беллингему

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан отреагировал на информацию о возможном трансфере полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема в мюнхенский клуб.

«Конечно, для меня Беллингем выдающийся игрок, но мы хорошо укомплектованы на его позиции Киммихом, Горецкой, Забитцером и Гравенберхом», - приводит слова функционера иностранная пресса.

Напомним, что Беллингем выступает за дортмундцев с июля прошлого года. Всего в составе «шмелей» он провел 102 матча, забил 14 голов и отдал 20 результативных передач. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.

За сборную Англии полузащитник отыграл 15 встреч.