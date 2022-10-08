Абрахам ответил на вопрос о возможном возвращении в «Челси»

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам ответил на вопрос о возможном возвращении в лондонский «Челси».

«Я счастлив здесь. Команда хороша. У нас отличный главный тренер, город, болельщики. Я счастлив здесь, но только бог знает будущее», - приводит слова футболиста иностранная пресса.

Напомним, что Абрахам является воспитанником «аристократов». Тэмми перешел в «Рому» из «Челси» в августе 2021 года за 40 миллионов евро. С тех пор она провел за римскую команду 63 матча, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 50 млн евро.