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Абрахам ответил на вопрос о возможном возвращении в «Челси»

На данный момент футболист защищает цвета «Ромы».
08 октября 2022 09:29

Нападающий «Ромы» Тэмми Абрахам ответил на вопрос о возможном возвращении в лондонский «Челси».

«Я счастлив здесь. Команда хороша. У нас отличный главный тренер, город, болельщики. Я счастлив здесь, но только бог знает будущее», - приводит слова футболиста иностранная пресса.

Напомним, что Абрахам является воспитанником «аристократов». Тэмми перешел в «Рому» из «Челси» в августе 2021 года за 40 миллионов евро. С тех пор она провел за римскую команду 63 матча, забил 29 голов и отдал семь результативных передач.

Действующее соглашение игрока рассчитано до лета 2026 года. Рыночная стоимость форварда оценивается в 50 млн евро.

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