Стало известно, что полузащитник Каземиро разочарован в переходе в «Манчестер Юнайтед». недоволен малым количеством игрового времени. Об этом сообщает иностранная пресса.

По данным источника, хавбек готов покинуть стан «красных дьяволов», если ситуация не изменится.

Напомним, что Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» за 70 млн евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.

К слову, в текущем сезоне бразилец сыграл семь матчей за английский клуб, но результативными действиями не отметился.