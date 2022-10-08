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Каземиро разочарован в переходе в «Манчестер Юнайтед»

Бразилец недоволен малым количеством игрового времени.
08 октября 2022 11:39

Стало известно, что полузащитник Каземиро разочарован в переходе в «Манчестер Юнайтед». недоволен малым количеством игрового времени. Об этом сообщает иностранная пресса.

По данным источника, хавбек готов покинуть стан «красных дьяволов», если ситуация не изменится.

Напомним, что Каземиро перешел в «МЮ» из «Реала» за 70 млн евро. Действующее соглашение футболиста рассчитано до лета 2026 года.

К слову, в текущем сезоне бразилец сыграл семь матчей за английский клуб, но результативными действиями не отметился.

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Бразилец недоволен малым количеством игрового времени.
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