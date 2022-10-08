«Факел» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы воронежского «Факела» и петербургского «Зенита» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура чемпионата России.

«Факел»: Свинов, Суслов, Божин, Калинин, Морозов, Акбашев, Шляков, Мендель, Квеквескири, Аппаев, Гонгадзе.

«Зенит»: Кержаков, Караваев, Дуглас Сантос, Ловрен, Родригао, Кузяев, Барриос, Вендел, Клаудиньо, Малком, Кассьерра.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 8 октября, в Воронеже. Игру обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 по московскому времени.

К слову, после 11 туров в РПЛ «Факел» с девятью очками находится на 13-й позиции турнирной таблицы. В свою очередь, «Зенит» располагается на первой строчке, имея в своем активе 29 очков.