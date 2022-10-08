Хаби Алонсо рассказал, какой футбол будет показывать «Байер»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо рассказал, что ждет от команды, и какой футбол хочет видеть.

«Мы хотим играть в современный футбол. Это означает: интенсивность с мячом и без мяча, быть более активным, чем пассивным, и с сильным менталитетом», - приводит слова специалиста иностранная пресса.

Напомним, клуб заключил с 40-летним Алонсо контракт до лета 2024 года.

В турнирной таблице Бундеслиги «Байер» занимает предпоследнее, 17-е место.

Будучи футболистом Алонсо трижды выигрывал чемпионат Германии в составе мюнхенской «Баварии», дважды Лигу чемпионов (с «Миланом» и «Реалом»), а также становился двукратным чемпионом Европы и чемпионом мира в составе сборной Испании.