Гранат назвал ЦСКА однозначным фаворитом в матче против «Динамо»

Экс-игрок московского «Динамо» Владимир Гранат поделился ожиданиями от матча 12-го тура чемпионата России между бело-голубыми и столичным ЦСКА.

«Хочется увидеть открытую игру, но из-за последних неудач бело-голубых получится закрытый матч. Однозначно, ЦСКА - фаворит в дерби», - приводит слова бывшего футболиста «РБ-Спорт».

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 8 октября, в Москве на «ВЭБ Арене». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.