ЦСКА - «Динамо». Смолов выйдет в стартовом составе бело-голубых

Московские ЦСКА и «Динамо» объявили стартовые составы на матч 12-го тура чемпионата России.

Отметим, что встречу обслужит бригада арбитров во главе с Кириллом Левниковым из Санкт-Петербурга.

ЦСКА: Aкинфеев, Набабкин, Щенников, Мойзeс, Виллиан, Кучаeв, Карраскаль, Гаич, Здeлар, Мендес, Чалов.

«Динамо»: Шунин, Сaзонов, Фернандес, Дасa, Скопинцев, Фомин, Мaкаров, Захарян, Нормaнн, Нгамалe, Смолов.

Добавим, что на данный момент ЦСКА располагается на второй строчке чемпионата РПЛ с 23 очками. «Динамо» (16) идет восьмым.