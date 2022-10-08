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«Зенит» не смог обыграть на выезде «Факел»

Клуб из Санкт-Петербурга до это одержал семь побед кряду в чемпионате РПЛ.
08 октября 2022 15:55
автор: Александр Поволоцкий

«Зенит» в гостевом матче 12-го тура российской премьер-лиги сыграл вничью с «Факелом» - 1:1.

За воронежскую команду забивал Георгий Гонгадзе. Он забил мяч на 12-й минуте. У «Зенита» гол в активе Малкома (28-я минута).

Таким образом, «Зенит» набрал 30 очков и продолжает лидировать в таблице РПЛ. «Факел» имеет в активе десять очков. Воронежский клуб идет 13-м.

В следующем туре «Факел» 15 октября сыграет в гостях с «Химками», «Зенит» на следующий день проведет выездную встречу с «Пари НН».

РПЛ

12-й тур

«Факел» (Воронеж) – «Зенит» (Санкт-Петербург) – 1:1 (1:1)

Голы: Гонгадзе, 12 - Малком, 28.

источник: «Советский спорт»
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