«Ливерпуль» и «Реал» проявляют интерес к Беллингему

Хавбек «Боруссии» из Дортмунда находится в сфере интересов других европейских топ-клубов.
Как сообщают испанские СМИ, речь идет о Джуде Беллингеме. В переходе 19-летнего футболиста заинтересованы «Реал» и «Ливерпуль».
Отмечается, что Джуд склоняются к трансферу в английский клуб. «Реал» заверил Беллингеме игрока, что он больше не получит приглашения от испанского клуба, если откажется от перехода следующим летом.
Добавим, что в текущем сезоне полузащитник провел 12 матчей, в которых забил четыре гола.
источник: «Советский спорт»