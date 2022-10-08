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«Динамо» продлило серию без побед, сыграв вничью с ЦСКА

Бело-голубые не могут выиграть шесть матчей подряд.
08 октября 2022 18:26
автор: Александр Поволоцкий

ЦСКА на своем поле разошелся миром с «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев счет открыл Виллиан Роша (12-я минута). Хозяева отыгрались благодаря Федора Смолова (44-я).

Таким образом, команда Владимира Федотова с 24 очками находится на второй позиции РПЛ. Подопечные Славишы Йокановича располагаются на 8-й строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре «Динамо» примет дома «Оренбург» (15 октября), а ЦСКА днем позже сыграет на своем поле со «Спартаком».

источник: «Советский спорт»
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