«Динамо» продлило серию без побед, сыграв вничью с ЦСКА

ЦСКА на своем поле разошелся миром с «Динамо» в матче 12-го тура чемпионата России.

Встреча завершилась со счетом 1:1.

В составе хозяев счет открыл Виллиан Роша (12-я минута). Хозяева отыгрались благодаря Федора Смолова (44-я).

Таким образом, команда Владимира Федотова с 24 очками находится на второй позиции РПЛ. Подопечные Славишы Йокановича располагаются на 8-й строчке, имея в своем активе 12 очков.

В следующем туре «Динамо» примет дома «Оренбург» (15 октября), а ЦСКА днем позже сыграет на своем поле со «Спартаком».