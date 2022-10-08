Дубль Фримпонга принес «Байеру» победу над «Шальке» в первом матче под руководством Хаби Алонсо

В девятом туре немецкой Бундеслиги леверкузенский «Байер» дома разгромил «Шальке».

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Джереми Фримпонг. Еще по одному мячу забили Мусса Диаби и Паулиньо.

«Байер» проводил первый матч после отставки Жерардо Сеоане. Команду возглавил трехкратный чемпион Германии в составе мюнхенской «Баварии» Хаби Алонсо.

Леверкузенцы набрали восемь очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. «Шальке» с шестью очками опустился на 15-е место.

Бундеслига

9-й тур

«Байер» (Леверкузен) - «Шальке» (Гельзенкирхен) - 4:0 (2:0)

Голы: Диаби, 38; Фримпонг, 41; 53; Паулиньо, 90.