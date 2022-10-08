«Манчестер Сити» разгромил дома «Саутгемптон» и вышел на первое место в АПЛ

«Манчестер Сити» на своем поле обыграл «Саутгемптон» в матче десятого тура чемпионата Англии.

Встреча завершилась со счетом 4:0.

В составе хозяев отличились Жоау Канселу (20-я минута), Фил Фоден (32-я), Рияд Марез (49-я) и Эрлинг Холанд (65-я).

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 23 очками вновь располагается на первой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Ральф Хазенхюттля находятся на 16-й строчке, имея в своем активе семь очков.

В следующем туре «Манчестер Сити» сыграет на выезде с «Ливерпулем», а «Саутгемптон» примет дома «Вест Хэм». Обе игры состоятся 16 октября.