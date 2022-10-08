Никита Баженов: «Крылья Советов» – неплохая команда, но «Спартак» на голову сильнее

Бывший нападающий «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча красно-белых против «Крыльев Советов» в рамках 12-го тура чемпионата РПЛ.

Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

– Недооценки «Крыльев Советов» «Спартаком» не будет. В моем понимании, матч сложится проще, чем с «Пари НН». Нижегородцы очень организованно играют в обороне, поэтому было сложно. «Крылья» – совершенно другие, они играют в более атакующий футбол – наверное «Спартаку» тогда будет проще, – цитирует Баженова портал «Метарейтинг».

Добавим, что в данный момент «Спартак» занимает четвертое место в турнирной таблице РПЛ, набрав 22 очка. Что касается самарцев, то подопечные Игоря Осинькина идут 11-ми (11 очков).