Де Брейне побил достижение Сильвы по количеству голевых передач за «Манчестер Сити» в АПЛ

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал новым рекордсменом английского клуба.

В матче 10-го тура АПЛ против «Саутгемптона» отметился голевой передачей на Фила Фодена (32-я минута).

Таким образом, эта передача стала для бельгийца 94-й за клуб в элитном английском дивизионе.

Де Брейне обошел по этому показателю Давида Сильву (93) и стал лучшим ассистентом «Манчестер Сити».

Добавим, что команда Хосепа Гвардиолы с 23 очками располагается на первой позиции турнирной таблицы АПЛ.