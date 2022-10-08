Де Брейне побил достижение Сильвы по количеству голевых передач за «Манчестер Сити» в АПЛ

Хавбек «Манчестер Сити» Кевин де Брейне стал новым рекордсменом английского клуба.
В матче 10-го тура АПЛ против «Саутгемптона» отметился голевой передачей на Фила Фодена (32-я минута).
Таким образом, эта передача стала для бельгийца 94-й за клуб в элитном английском дивизионе.
Де Брейне обошел по этому показателю Давида Сильву (93) и стал лучшим ассистентом «Манчестер Сити».
Добавим, что команда Хосепа Гвардиолы с 23 очками располагается на первой позиции турнирной таблицы АПЛ.
источник: «Советский спорт»