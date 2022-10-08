Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»

В матче десятого тура АПЛ лондонский «Тоттенхэм» в гостях обыграл «Брайтон».

Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу команды Антонио Конте, в составе которой отличился Гарри Кейн. Он забил гол на 22-й минуте.

Таким образом, «Тоттенхэм» набрал 20 очков и расположился на третьем месте в таблице АПЛ. «Брайтон» с 14 очками остался шестым.

В следующем туре «Тоттенхэм» примет дома «Эвертон» (15 октября). «Брайтон» днем ранее отправится в гости к «Брентфорду».

АПЛ

10-й тур

«Брайтон» - «Тоттенхэм» (Лондон) - 0:1 (0:1)

Гол: Кейн, 22.