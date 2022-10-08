Дортмундская «Боруссия» в большинстве вырвала ничью у «Баварии»

В центральном матче девятого тура немецкой Бундеслиги мюнхенская «Бавария» на выезде не удержала победу над дортмундской «Боруссией».

Встреча завершилась со счетом 2:2. Гости вели 2:0 после ударов Леон Горецки и Лероя Сане, однако дортмундцы после удаления Кингсли Комана смогли отыграться. Голы на счету Юссуфа Мукоко и Антони Модеста.

Такой результат принес командам по одному очку. С 16 баллами обе команды остались при своих: «Бавария» третья, «Боруссия» четвертая.

Бундеслига

10-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) – «Бавария» (Мюнхен) – 2:2 (0:1)

Голы: Мукоко, 74; Модест, 90 – Горецка, 33; Сане, 53.

Удаление: Коман, 90.