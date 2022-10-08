«Атлетик» сыграл на выезде с «Севильей» в матче примеры

На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Атлетиком».
Встреча завершилась со счетом 1:1.
Единственный мяч хозяев забил Оливер Торрес (4-я минута). У гостей отличился Микель Весга (73).
После этой игры в активе «Атлетик» третья строчка и 17 очокв в таблице примеры, у «Севильи» 17-е место и шесть очков.
Следующий матч команда из Бильбао проведет 15 октября матч против «Атлетико». «Севилья» встретится с «Мальоркой» на выезде
Испания, Примера
8-й тур
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 1:1 (1:0)
Голы: Торрес, 30 - Весга, 73.
источник: «Советский спорт»