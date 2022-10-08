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«Атлетик» сыграл на выезде с «Севильей» в матче примеры

Клуб из Бильбао не проигрывает четыре матча кряду.
08 октября 2022 21:35
автор: Александр Поволоцкий

На стадионе «Рамон Санчес Писхуан» состоялся матч восьмого тура чемпионата Испании между «Севильей» и «Атлетиком».

Встреча завершилась со счетом 1:1.

Единственный мяч хозяев забил Оливер Торрес (4-я минута). У гостей отличился Микель Весга (73).

После этой игры в активе «Атлетик» третья строчка и 17 очокв в таблице примеры, у «Севильи» 17-е место и шесть очков.

Следующий матч команда из Бильбао проведет 15 октября матч против «Атлетико». «Севилья» встретится с «Мальоркой» на выезде

Испания, Примера
8-й тур
«Севилья» - «Атлетик» (Бильбао) 1:1 (1:0)

Голы: Торрес, 30 - Весга, 73.

источник: «Советский спорт»
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«Атлетик» сыграл на выезде с «Севильей» в матче примеры
Клуб из Бильбао не проигрывает четыре матча кряду.
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