Кержаков ответил на вопрос о возможности возглавить «Локомотив»

Бывший нападающий питерского «Зенита» и сборной России Александр Кержаков заявил, что готов возглавить московский «Локомотив».

«Конечно же, я готов возглавить «Локомотив» и спасти команду от вылета, если ко мне обратятся.

Обращалось ли уже ко мне руководство? Я думаю, вы бы об этом узнали», - приводит слова специалиста «РБ-Спорт».

Напомним, последней каплей для руководства железнодорожников стало поражение команды от «Сочи» со счетом 0:4 в матче 12-го тура РПЛ.

Сразу по окончании встречи в пресс-службе «Локомотива» заявили об увольнении спортивного директора Томаса Цорна и главного тренера команды Йозефа Циннбауэра.