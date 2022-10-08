Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

СМИ: Леонченко планирует пригласить в «Локомотив» Талалаева

Железнодорожники уволили Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
08 октября 2022 23:09
автор: Александр Шульгин

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко уже ведет переговоры с экс-наставником грозненского «Ахмата» Андреем Талалевым на предмет сотрудничества в качестве главного тренера команды, сообщает Metaratings.

Накануне стало известно о том, что руководство железнодорожников уволило спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Напомним, последней каплей для клубных боссов стало поражение команды от «Сочи» со счетом 0:4 в матче 12-го тура РПЛ.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, в одном очке от зоны вылета.

источник: Metaratings.ru
Это интересно:
СМИ: Леонченко планирует пригласить в «Локомотив» Талалаева
Железнодорожники уволили Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
08.10.2022 23:09
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кержаков ответил на вопрос о возможности возглавить «Локомотив»
Москвичи уволили Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
08.10.2022 22:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Руководство «Локомотива» уволило Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра
Железнодорожники потерпели разгромное поражение в Сочи.
08.10.2022 22:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Атлетик» сыграл на выезде с «Севильей» в матче примеры
Клуб из Бильбао не проигрывает четыре матча кряду.
08.10.2022 21:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Дортмундская «Боруссия» в большинстве вырвала ничью у «Баварии»
«Дер классикер» состоялся на «Сигнал Идуна Парк».
08.10.2022 21:31
Футбол
автор: Александр Шульгин
Гол Кейна принес «Тоттенхэму» победу над «Брайтоном»
08.10.2022 21:22
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Сочи» крупно победил «Локомотив» благодаря дублю Жоаозиньо
Железнодорожники потерпели пятое поражение подряд.
08.10.2022 20:55
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
«Милан» обыграл «Ювентус» в центральном матче девятого тура Серии А
«Россонери» одержали уверенную победу.
08.10.2022 20:54
Футбол
автор: Александр Шульгин
Одному из болельщиков понадобилась помощь врачей после матча ЦСКА - «Динамо»
Зритель упал и потерял сознание.
08.10.2022 20:14
Футбол
автор: Александр Шульгин
Де Брейне побил достижение Сильвы по количеству голевых передач за «Манчестер Сити» в АПЛ
В следующем туре «горожане» сыграют на выезде с «Ливерпулем».
08.10.2022 20:04
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика