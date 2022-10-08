СМИ: Леонченко планирует пригласить в «Локомотив» Талалаева

Гендиректор «Локомотива» Владимир Леонченко уже ведет переговоры с экс-наставником грозненского «Ахмата» Андреем Талалевым на предмет сотрудничества в качестве главного тренера команды, сообщает Metaratings.

Накануне стало известно о том, что руководство железнодорожников уволило спортивного директора клуба Томаса Цорна и главного тренера Йозефа Циннбауэра.

Напомним, последней каплей для клубных боссов стало поражение команды от «Сочи» со счетом 0:4 в матче 12-го тура РПЛ.

«Локомотив» занимает 14-е место в турнирной таблице, в одном очке от зоны вылета.