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«Это больно, но заслуженно». Нагельсманн признал справедливость ничьей с «Боруссией Д»

«Шмели» выцарапали очко в добавленное арбитром время.
08 октября 2022 23:55
автор: Александр Шульгин

Главный тренер мюнхенской «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал результат встречи девятого тура немецкой Бундеслиги против дортмундской «Боруссии», назвав его справедливым.

- Игра была равной, но во втором тайме у нас было несколько ситуаций, когда мы были ближе к победе. В конце концов, я думаю, что результат довольно справедлив. У нас было много шансов для того, чтобы закончить игру. Однако мы плохо оборонялись и в итоге пропустили. Конечно, это больно, но это не незаслуженно, - приводит слова специалиста немецкая пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:2. Гости вели 2:0 после ударов Леон Горецки и Лероя Сане, однако дортмундцы после удаления Кингсли Комана смогли отыграться. Голы на счету Юссуфа Мукоко и Антони Модеста.

Такой результат принес командам по одному очку. С 16 баллами обе команды остались при своих: «Бавария» третья, «Боруссия» четвертая.

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«Это больно, но заслуженно». Нагельсманн признал справедливость ничьей с «Боруссией Д»
«Шмели» выцарапали очко в добавленное арбитром время.
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