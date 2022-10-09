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Стало известно, сколько будет получать Криштиану Роналду, если перейдет в «Интер Майами»

Ранее сообщалось, что футболист может покинуть «Манчестер Юнайтед».
09 октября 2022 09:12

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перебраться в клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Как сообщают зарубежные СМИ, американский клуб готов предложить 37-летнему португальцу заработную плату в размере 34 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно. При этом наставник «МЮ» Эрик тен Хаг не станет препятствовать его уходу.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану провел шесть матчей, однако не смог отметиться результативными действиями. В Лиге Европы он принял участие в трех играх, заработав «1+1».

Текущий контракт с «манкунианцами» истекает летом 2023-го.

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Стало известно, сколько будет получать Криштиану Роналду, если перейдет в «Интер Майами»
Ранее сообщалось, что футболист может покинуть «Манчестер Юнайтед».
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