Стало известно, сколько будет получать Криштиану Роналду, если перейдет в «Интер Майами»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду может перебраться в клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм.

Как сообщают зарубежные СМИ, американский клуб готов предложить 37-летнему португальцу заработную плату в размере 34 млн евро за сезон.

Ранее сообщалось, что Роналду рассматривает возможность ухода из клуба в зимнее трансферное окно. При этом наставник «МЮ» Эрик тен Хаг не станет препятствовать его уходу.

В нынешнем сезоне АПЛ Криштиану провел шесть матчей, однако не смог отметиться результативными действиями. В Лиге Европы он принял участие в трех играх, заработав «1+1».

Текущий контракт с «манкунианцами» истекает летом 2023-го.