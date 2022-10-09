Хаби Алонсо - о победе над «Шальке»: Игроки «Байера» должны продолжать в том же духе

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо дал комментарий после матча девятого тура чемпионата Германии против «Шальке». Отметим, что испанский специалист провел свой первую игру во главе леверкузенского клуба.

«Я очень доволен результатом. Мы хотели показать хорошую игру, и я думаю, что всем она понравилась. Я доволен, но это только одна игра, мы должны продолжать в том же духе. Мы должны упорно работать каждый день», - приводит слова наставника иностранная пресса.

Встреча завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев, в составе которых дублем отметился Джереми Фримпонг. Еще по одному мячу забили Мусса Диаби и Паулиньо.

Леверкузенцы набрали восемь очков и поднялись на 13-е место в турнирной таблице. «Шальке» с шестью очками опустился на 15-е место.