Горецка после упущенной победы над «Боруссией» признал, что «Баварии» не хватает уверенности

Полузащитник «Баварии» Леон Горецка дал комментарий матча девятого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Это раздражает, мы недовольны. Мы играли хорошо, но недостаточно уверенно. В последнее время это случается слишком часто», - приводит слова футболиста пресс-служба мюнхенского клуба.

Встреча завершилась со счетом 2:2. »Бавария» вела 2:0 после ударов Леон Горецки и Лероя Сане, однако »Боруссия» после удаления Кингсли Комана смогла отыграться. Голы на счету Юссуфа Мукоко и Антони Модеста.

Такой результат принес командам по одному очку. С 16 баллами обе команды остались при своих: «Бавария» третья, «Боруссия» четвертая.