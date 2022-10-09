В руководстве «Баварии» остались недовольны игрой команды в матче с «Боруссией»

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан дал комментарий матча девятого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Мы сделали все, чтобы упустить победу в этом матче. «Боруссия» играла плохо, а мы буквально пригласили соперников вернуться в игру. Не смогу припомнить сезон, когда у «Баварии» так часто возникали проблемы с реализацией», - приводит слова функционера иностранная пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:2. »Бавария» вела 2:0 после ударов Леон Горецки и Лероя Сане, однако »Боруссия» после удаления Кингсли Комана смогла отыграться. Голы на счету Юссуфа Мукоко и Антони Модеста.

Такой результат принес командам по одному очку. С 16 баллами обе команды остались при своих: «Бавария» третья, «Боруссия» четвертая.