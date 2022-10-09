Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

В руководстве «Баварии» остались недовольны игрой команды в матче с «Боруссией»

Мюнхенский клуб упустил победу, ведя по ходу игры со счетом 2:0.
09 октября 2022 10:22

Генеральный директор «Баварии» Оливер Кан дал комментарий матча девятого тура чемпионата Германии против дортмундской «Боруссии».

«Мы сделали все, чтобы упустить победу в этом матче. «Боруссия» играла плохо, а мы буквально пригласили соперников вернуться в игру. Не смогу припомнить сезон, когда у «Баварии» так часто возникали проблемы с реализацией», - приводит слова функционера иностранная пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:2. »Бавария» вела 2:0 после ударов Леон Горецки и Лероя Сане, однако »Боруссия» после удаления Кингсли Комана смогла отыграться. Голы на счету Юссуфа Мукоко и Антони Модеста.

Такой результат принес командам по одному очку. С 16 баллами обе команды остались при своих: «Бавария» третья, «Боруссия» четвертая.

Это интересно:
В руководстве «Баварии» остались недовольны игрой команды в матче с «Боруссией»
Мюнхенский клуб упустил победу, ведя по ходу игры со счетом 2:0.
09.10.2022 10:22
Футбол
Горецка после упущенной победы над «Боруссией» признал, что «Баварии» не хватает уверенности
Команды разошлись миром - 2:2.
09.10.2022 09:47
Футбол
Хаби Алонсо - о победе над «Шальке»: Игроки «Байера» должны продолжать в том же духе
Испанский специалист провел свой первый матч во главе леверкузенского клуба.
09.10.2022 09:31
Футбол
Стало известно, сколько будет получать Криштиану Роналду, если перейдет в «Интер Майами»
Ранее сообщалось, что футболист может покинуть «Манчестер Юнайтед».
09.10.2022 09:12
Футбол
УЕФА принял решение не расширять чемпионат Европы до 32 команд
Формат с участием 24 сборных будет сохранен.
09.10.2022 08:13
Футбол
«Это больно, но заслуженно». Нагельсманн признал справедливость ничьей с «Боруссией Д»
«Шмели» выцарапали очко в добавленное арбитром время.
08.10.2022 23:55
Футбол
автор: Александр Шульгин
СМИ: Леонченко планирует пригласить в «Локомотив» Талалаева
Железнодорожники уволили Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
08.10.2022 23:12
Футбол
автор: Александр Шульгин
Кержаков ответил на вопрос о возможности возглавить «Локомотив»
Москвичи уволили Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра.
08.10.2022 22:40
Футбол
автор: Александр Шульгин
Руководство «Локомотива» уволило Томаса Цорна и Йозефа Циннбауэра
Железнодорожники потерпели разгромное поражение в Сочи.
08.10.2022 22:06
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Атлетик» сыграл на выезде с «Севильей» в матче примеры
Клуб из Бильбао не проигрывает четыре матча кряду.
08.10.2022 21:44
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика