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Дзенга назвал невероятной игру «Милана» в матче с «Ювентусом»

«Россонери» победили туринский клуб со счетом 2:0.
09 октября 2022 11:05

Бывший вратарь «Интера» Вальтер Дзенга оценил игру «Милана» в матче девятого тура чемпионата Италии с «Ювентусом».

«Милан» невероятно выступил. Хороший матч провел Габбья, хотя это и не бросалось в глаза. Было видно, что игра «Милана» отлично поставлена, есть базовые верно подобранные игровые принципы, которые развиваются», - приводит слова Дзенги иностранная пресса.

Встреча завершилась со счетом 2:0 в пользу «россонери», в составе которых отличились Фикайо Томори и Браим Диас.

Миланцы набрали 20 очков и догнали лидирующий тандем в лице «Наполи» и «Аталанты», однако эти команды проведут свои матчи позже. «Ювентус» с 13 очками остался на восьмой позиции.

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Дзенга назвал невероятной игру «Милана» в матче с «Ювентусом»
«Россонери» победили туринский клуб со счетом 2:0.
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