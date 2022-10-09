Генич уверен в победе «Спартака» в матче против «Крыльев Советов»

Известный комментатор Константин Генич поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России между московским «Спартаком» и самарскими «Крыльями Советов».

«Мне кажется, что «Спартак», поймавший сейчас кураж, должен «Крыльям» забивать минимум два мяча и должен такую команду дома обыгрывать, при всем уважении к самарцам», - приводит слова журналиста «РБ-Спорт».

Встреча между командами состоится 9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 11 туров в РПЛ «Спартак» с 22 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 11 очков.