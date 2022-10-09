Никита Баженов: «Спартак» - фаворит в матче с «Крыльями»

Экс-игрок «Спартака» Никита Баженов поделился ожиданиями от предстоящего матча 12-го тура чемпионата России между московским клубом и самарскими «Крыльями Советов».

«Если «Спартак» в этом матче покажет организацию игры на протяжении всех 90 минут, то проблем у команды не возникнет. «Спартак» - фаворит, конечно», - приводит слова бывшего футболиста «РБ-Спорт».

Встреча между командами состоится 9 октября в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 11 туров в РПЛ «Спартак» с 22 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 11 очков.