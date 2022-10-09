«Спартак» и «Крылья Советов» объявили стартовые составы на матч РПЛ

Тренерские штабы московского «Спартака» и самарских «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч 12-го тура чемпионата России.

«Спартак»: Селихов, Денисов, Литвинов, Джикия, Хлусевич, Умяров, Пруцев, Зобнин, Промес, Николсон, Соболев.

«Крылья Советов»: Ломаев, Бейл, Евгеньев, Солдатенков, Зотов, Ежов, Коваленко, Витюгов, Пиняев, Рахманович, Глушенков.

Встреча между командами состоится сегодня, 9 октября, в Москве на стадионе «Открытие Банк Арена». Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 по московскому времени.

После 11 туров в РПЛ «Спартак» с 22 очками располагается на четвертой позиции турнирной таблицы. «Крылья Советов» находятся на 11-й строчке, имея в своем активе 11 очков.