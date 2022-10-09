Результаты жеребьевки квалификации чемпионата Европы-2024

Состоялась жеребьевка отборочного турнира чемпионата Европы 2024 года, финальная часть которого пройдет в Германии.

Группа A: Испания, Шотландия, Норвегия, Грузия, Кипр;

Группа B: Нидерланды, Франция, Ирландия, Греция, Гибралтар;

Группа C: Италия, Англия, Украина, Северная Македония, Мальта;

Группа D: Хорватия, Уэльс, Армения, Турция, Латвия;

Группа E: Польша, Чехия, Албания, Фарерские острова, Молдавия;

Группа F: Бельгия, Австрия, Швеция, Азербайджан, Эстония;

Группа G: Венгрия, Сербия, Черногория, Болгария, Литва:

Группа H: Дания, Финляндия, Словения, Казахстан, Северная Ирландия, Сан-Марино;

Группа I: Швейцария, Израиль, Румыния, Косово, Белоруссия, Андорра;

Группа J: Португалия, Босния и Герцеговина, Исландия, Люксембург, Словакия, Лихтенштейн.

Отметим, что победители и обладатели вторых мест выйдут в финальную часть Евро-2024. Три последние путевки на первенство Европы определятся в стыковых матчах.

Напомним, сборная России отстранены от всех международных соревнований из-за политической ситуации в мире.