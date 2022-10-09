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Слуцкий, комментируя результаты «Рубина», вспомнил легендарную фразу Аршавина

Казанский клуб занимает пятое место в Первой лиге.
09 октября 2022 14:35

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий дал комментарий после выездного матча 13-го тура Первой лиги против «СКА-Хабаровск». Наставник ответил на критику болельщиков относительно не очень удачных выступлений казанского клуба.

«Как говорил Андрей Сергеевич Аршавин, ожидания кого-то - это проблема ожидающего человека, а не наша проблема в данном случае. Если все ожидали, что будет так, то мы так не ожидали, и мы понимали, что это очень тяжелый турнир», - приводит слова специалиста пресс-служба команды из Татарстана.

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу подопечных Слуцкого. В составе гостей дубль оформил Олег Иванов (11-я и 89-я минуты). Хозяева ответили забитым мячом в исполнении Ильи Петрова (62-я).

«Рубин» с 22 очками поднялся на пятое место.турнирной таблицы Первой лиги. «СКА-Хабаровск» располагается на девятой строчке, имея в своем активе 17 очков.

источник: ФК «Рубин»
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